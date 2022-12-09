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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.22 16:00

Ряд образовательных проектов региона получит дополнительное финансирование

Ряд образовательных проектов региона получит дополнительное финансирование. Продолжится реализация и внедрение проекта «Основы арктической кухни», разработанного преподавателями Мурманского индустриального колледжа. На эти цели выделят свыше 358 тысяч рублей. Кроме того, 2,8 млн рублей направят на оснащение учебной мастерской по компетенции «Поварское дело». Это позволит создать оптимальные условия для освоения будущей профессии.

По решению губернатора Андрея Чибиса будет отремонтировано здание Центра детского творчества, расположенного на ул. Комсомольской, 10а, в Ревде. На эти цели направят свыше 18 млн рублей. Также согласно поручению губернатора 826 тысяч рублей выделят для приобретения учебного оборудования в Центр детского и юношеского творчества в Ковдорском округе.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, около 150 тысяч рублей направят на обследование и проектирование системы защиты данных ГИС «Образование». Более 1,3 млн рублей потратят на закупку необходимого оборудования и расходных материалов для пунктов проведения экзаменов в 9 и 11-х классах. 5,5 млн рублей предусмотрены для обеспечения участия образовательных организаций региона в социальных проектах.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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