Ряд важных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры будет реализован в Североморске

Вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин с рабочим визитом посетил ЗАТО г. Североморск. В фокусе внимания – коммунальная инфраструктура и объекты дорожного хозяйства. В объезде приняли участие и.о. министра энергетики и ЖКХ региона Алёна Кузнецова и генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина.

Первым объектом в плане выездного мероприятия стала современная мусороперегрузочная станция. Объект, введенный в промышленную эксплуатацию в 2019 году, принимает и обеспечивает прессование крупногабаритных отходов со всей территории муниципалитета. Не остались без внимания места накопления твердых коммунальных отходов в ЗАТО. В прошлом году обновлён существующий контейнерный парк муниципалитета, а также установлены дополнительные контейнеры для сбора пластика по 75 адресам.

Следующим местом посещения стала стройплощадка угольной котельной в районе улицы Кортик. Как сообщила Алла Истомина, в настоящее время выполнен весь комплекс подготовительных работ, произведено устройство фундаментов, смонтирована дымовая труба, завершаются работы по обустройству каркаса объекта, установлены ограждающие конструкции.

Завезено основное и вспомогательное оборудование. Планируется завершить строительство объекта до начала отопительного периода 2021/2022 гг.

Напомним, в рамках инвестиционной программы АО «МЭС», взамен действующей котельной, работающей на дорогостоящем мазуте марки Ф-5, будет построена автоматизированная котельная установленной мощностью 3,7 Гкал/ч, работающая на более дешевом топливе – угле. Строительство котельной позволит достигнуть значительной экономии.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, участники объезда проследовали на ул. Комсомольскую, где необходимо произвести замену магистрального участка тепловой сети общей протяженностью 1260 метров. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей АО «МЭС» постоянно осуществляет мероприятия по капитальному ремонту теплотрассы, так как процент износа сетей весьма высокий.

В завершение рабочей поездки был произведен осмотр проблемных участков дорог муниципалитета.

«В 2021 году на 42% увеличена субсидия ЗАТО г.Североморск на ремонт дорог, – отметил Юрий Сердечкин. – Это позволит муниципалитету отремонтировать ещё больше дорожного покрытия. Столица Северного флота выполняет стратегически важные задачи, и нужно максимально повысить качество передвижения внутри муниципалитета».