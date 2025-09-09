Рядом с Северным полюсом: между ними только льдина

В Северном Ледовитом океане продолжаются работы по передаче грузов для станции «Северный полюс-42» с НЭС «Академик Трешников». Два судна стоят рядом, и полярники могут свободно переходить по льду от одного научно-экспедиционного судна к другому.

Как отмечает vk.com/arcticandantarctic, сложно представить более суровую и одновременно более захватывающую рабочую обстановку. Перейти с корабля на корабль по дрейфующему льду — такое бывает только на Северном полюсе.

Напомним, НЭС «Северный полюс» и НЭС «Академик Трешников» 5 сентября встретились в 300 километрах от географического Северного полюса

Фото (Александр ПАШИН, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457248004%2Fwall-165713521_6396