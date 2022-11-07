Ряду категорий медработников в Мурманской области будет увеличен минимальный уровень зарплаты

Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Мы приняли решение увеличить минимальную планку по оплате труда ряду некоторых категорий медицинских работников первичного звена, служб скорой медицинской помощи, отделений анестезиологии-реанимации и операционных блоков», – сказал губернатор.

Губернатор добавил, что теперь минимальная заработная плата на 1 ставку в первичном звене, а это амбулаторная помощь, у врача составит 54 тысячи рублей, у фельдшера – 47 тысяч рублей, у медсестры – 41 тысяча рублей.

Минимальная зарплата на скорой помощи: у врача – 88 тысяч рублей, у фельдшера и медсестры – 47 и 41 тысяча рублей соответственно, у санитара – 38 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, к перечисленным категориям работников добавлены операционные медсестры и медсестры-анестезистки. Для них установлена минимальная зарплата на 1 ставку в размере 50 тысяч рублей.

«Отмечу, что это минимальные зарплаты. Меньше они получать не будут. Кроме того, мы приняли решение произвести перерасчёт за работу в сентябре и в октябре», – подчеркнул Андрей Чибис.