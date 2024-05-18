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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.24 16:00

Ряды Госавтоинспекции региона пополнились новыми сотрудниками

16 мая возле мемориала «Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга» состоялось торжественное мероприятие, посвященное принятию Присяги сотрудниками органов внутренних дел Мурманской области.

На мероприятии присутствовало руководство УМВД России по Мурманской области, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск, друзья и родственники молодых полицейских.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Мурманской области, в течение нескольких месяцев в центре профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области будущие полицейские проходили занятия по огневой, физической и правовой подготовке.

24 сотрудника полиции, среди которых 2 инспектора дорожно-патрульной службы, присягнули на верность Российской Федерации, поклялись уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, быть честными и мужественными.

Заместитель начальника УМВД России по Мурманской области полковник полиции Игорь Шевцов поздравил молодых сотрудников со значимым событием, отметив, что слова Присяги – это не просто слова, а чей-то опыт и даже жизнь. Игорь Владимирович пожелал удачи и выразил уверенность, что каждый будет с гордостью носить звание сотрудника органов внутренних дел и помнить слова Присяги.

Перед собравшимися также выступили ветераны органов внутренних дел. Они пожелали коллегам постоянно развивать свой профессиональный уровень, заниматься спортом и чтить полицейские традиции.

 

Фото: https://51.xn--b1aew.xn--p1ai/

 

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