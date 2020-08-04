Ряды сотрудников ГУ МЧС России по Мурманской области пополнили семь молодых офицеров – выпускников Академии ГПС МЧС России

Без практики теория может истираться с течением времени, потому недавние студенты, вчерашние выпускники, уже переходят непосредственно к работе по специальности в самых реальных условиях.

Однако, экзамены в Академии - не последнее испытание для выпускников. На протяжении нескольких дней в ходе учебно-методического сбора опытные сотрудники регионального главка будут проверять физическую подготовку молодых офицеров, их знания и навыки, а также начнут делиться своим опытом и секретами профессионального мастерства. «Новичкам» предстоит познакомиться с подразделениями Главного управления и организацией их работы, освоить необходимую базу документов и осмотреть столицу Заполярья в ходе обзорной экскурсии.

Завершится учебно-методический сбор итоговым совещанием, на котором начальник регионального ведомства произнесёт заключительную речь и, конечно, скажет слова наставления для молодых выпускников.