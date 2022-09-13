Мурманская область. Арктика (16+)13.09.22 17:00
Ряды «Юнармии» пополнили 17 школьников из Заозерска
12 сентября на территории памятника АПЛ «Комсомолец» состоялось торжественное мероприятие – к движению «Юнармии» присоединились 17 школьников.
Как сообщает администрация ЗАТО г. Заозерск, событие прошло с участием военнослужащих и представителей руководства города.
Ребят поздравили председатель Совета депутатов Игорь Винокур и первый заместитель главы ЗАТО город Заозерск Арсений Филиппов.
Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457257396%2Fwall-171749274_24738
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