Рыбачить можно, но строго соблюдая требования безопасности!

«Выходить в море можно, но только по согласованию главы администрации, если у вас нет жалоб на самочувствие и признаков простуды, - так даёт добро на рыбалку губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Соответствующие списки тех, кто может рыбачить, будут подготовлены в ближайшие пару дней. Рыбачить можно будет начать уже к выходным».

Как сообщает Андрей Владимирович на своей страничке в соцсети «ВКонтакте»,

Как ранее сообщала редакция «Арктик-ТВ», рыбаки города Полярного обратились в нашу редакцию, попросив дать им возможность высказаться и помочь донести свои предложения по прибрежной рыбалке до губернатора Мурманской области.

На это Андрей Владимирович среагировал оперативно, на прошлой неделе он лично общался с рыбаками, которые в силу действующих запретов прекратили морскую рыбалку.

«На прошлой неделе мы начали обсуждать эту тему с коллегами из муниципалитетов, с врачами и эпидемиологами и пришли к следующему, - пишет глава региона. - Морской рыбалке быть, но только при соблюдении необходимых условий: рыбачить могут только местные жители, которые зарегистрированы в населённом пункте, откуда будут выходить в море. На судне может находиться в два раза меньше людей, чем оно максимально вмещает. Нужно использовать средства индивидуальной защиты.

Важно, чтобы эта возможность была использована для заготовки трески для своих нужд. Если мы зафиксируем факт того, что новый порядок будет использован, чтобы провезти на рыбалку туристов, то будем вынуждены вернуть, а возможно, и ужесточить ограничения».