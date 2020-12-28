Рыбацкое сообщество поддержало идею ужесточения контроля за иностранными инвестициями в отрасль, говорится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

21 декабря комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности согласовала проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Проектом предусмотрено «снижение порога» участия иностранного инвестора с 50% до 25% акций российских рыбопромышленных компаний. Кроме того, под новые ограничения попадут также группы лиц, в которые входит иностранный инвестор.

Проект подготовлен ФАС России с учётом «важности рыбодобывающей отрасли для продовольственной и экономической безопасности страны». По мнению разработчика, принятие закона позволит не только повысить эффективность государственного контроля над осуществлением иностранных инвестиций в рыбодобывающую отрасль, но также снизить степень зависимости рыбодобывающих обществ от иностранных инвесторов. Совершенствование существующих правоотношений в сфере рыбодобывающей отрасли является одной из важных задач для укрепления продовольственной безопасности страны, развития прибрежных территорий и смежных отраслей экономики, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Так, законопроектом предусматривается «снижение порога» участия иностранного инвестора в российских компаниях, осуществляющих деятельность по добычи водных биоресурсов, «не требующего получения предварительного согласования Правительственной комиссии, с «более чем 50 процентов» до уровня «25 и более процентов» общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал таких обществ». При этом предложенные законопроектом изменения не запрещают иностранное участие в российских рыбодобывающих компаниях с долей свыше 50%, а лишь «снижают порог» участия иностранного инвестора, не требующий получения предварительного согласования, указано в пояснительной записке. Отмечается, что изменения не решат полностью существующие проблемы и не исключат рисков возникновения полной материально-технической и финансовой зависимости российских компаний от иностранных, но при этом могут стать одним из способов снижения указанных рисков.

Согласно законопроекту, в течение 365 дней со дня его вступления в силу иностранные инвесторы, владеющие акциями (долями) в размере «более чем 25%», но не «более чем 50%», обязаны подать ходатайство о согласовании установления контроля в порядке, предусмотренном законом № 57-ФЗ, или снизить долю своего участия в уставных капиталах таких лиц до уровня менее 25%. Непредставление в ФАС России такого ходатайства станет основанием для лишения инвестора или группы лиц, в которую он входит, в судебном порядке права голоса на будущем собрании акционеров.

Законопроектом также ужесточаются отдельные положения закона № 166-ФЗ в части распространения запретов и ограничений на вылов водных биоресурсов для организаций, находящихся под контролем не только иностранных инвесторов, но и группы лиц, в которую входит иностранный инвестор.

По мнению разработчика, законопроект обеспечивает соблюдение прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности, так предусматривает переходный период для приведения иностранным инвестором своей деятельности в соответствие с вводимыми ограничениями, а также возможность выбора вариантов поведения (отчуждение акций либо обращение с ходатайством о согласовании установления контроля со стороны Правительственной комиссии). Отмечается, что Минэкономразвития России дало положительное заключение об оценке его регулирующего воздействия.

Принятие законопроекта поддерживают в крупнейшем объединении рыбопромышленников страны – ВАРПЭ, которое последовательно выступает за жёсткую регламентацию иностранных инвестиций в рыбной отрасли. «Мы активно участвовали в доработке проекта постановления правительства РФ, которым установлен порядок выявления незаконных иностранных инвестиций и порядок лишения соответствующих предприятий закреплённых за ними квот. Предложенная в законопроекте норма носит упреждающий характер. В настоящее время незаконное иностранное присутствие в рыбной отрасли уже не является масштабным экономическим явлением, поэтому предлагаемая норма - сокращение разрешенной доли участия с 50% до 25% - нацелена на будущее. Не допустить бесконтрольного входа иностранных инвесторов в рыбную отрасль», - рассказал президент ассоциации Герман Зверев.

Вместе с тем он отметил, что ВАРПЭ не считает сами по себе иностранные инвестиции в отрасль неприемлемыми и недопустимыми. «Иностранные инвестиции могут быть хорошим способом выхода на новые рынки или доступа к новым технологиям. Однако вхождение иностранных инвесторов в рыбную отрасль не должно происходить подпольно, а так было некоторое время назад. Вхождение иностранных инвесторов должна происходить в соответствии с утвержденным порядком и в разрешённых пределах», - заключил Герман Зверев, пишет portnews.ru.