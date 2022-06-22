«РыбаFest»: праздник, посвящённый поморским традициям, впервые прошёл в Умбе

В минувшее воскресенье в старинном поморском поселении Умба впервые прошёл «РыбаFest» – праздник, прославляющий славные традиции Беломорья. На площади Регаты северяне и гости Кольского Заполярья приобщались к поморскому фольклору и народному творчеству. Фестиваль собрал на своих площадках более 60 мастеров и ремесленников нашего региона.

В течение всего дня гости фестиваля пробовали свои силы в чистке селедки на скорость, угощались рыбными блюдами, изучали окрестности Умбы и наслаждались песнями в исполнении местных коллективов. Каждый желающий смог познакомиться ближе с ратными боями разных эпох благодаря представителям клубов реконструкции из Мурманска и Североморска. Зрителям продемонстрировали костюмы, вооружение и элементы быта былых времен.

Также в компании опытного экскурсовода гости праздничного мероприятия посетили Умбу-деревню, музеи им. Д.М. Балашова, Петроглифов и камня в детской библиотеке, а также прошли по мостовой улицы Кирова и почтили память героев защитников Отечества у местной стелы.

Как сообщает региональное Министерство культуры, вкусным дополнением фестиваля стали местные специалитеты: горячая уха, котлеты, кулебяки, бутерброды из местной рыбы, а также рыба жареная, горячего и холодного копчения. Ещё гостей угощали поморскими калитками, которые, по словам организаторов фестиваля, теперь станут неотъемлемой частью каждого праздника на Терском берегу.

Напомним, что праздник «РыбаFest» организован администрацией Терского района и включен в план региональных мероприятий Года культурного наследия народов России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/