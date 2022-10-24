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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.22 11:00

Рыбаками Северного бассейне выловлено 437,9 тысячи тонн рыбы, что на 1% меньше, чем год назад

Рыбаки РФ к 17 октября выловили 3,97 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 3,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Как сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), на Северном бассейне выловлено 437,9 тысячи тонн рыбы, что на 1% меньше, чем год назад.

По данным ассоциации, основную долю в общем вылове - 1 млн 670,6 тысячи тонн - занимает минтай. Это на 13,1% больше прошлогоднего. Вылов тихоокеанской сельди вырос на 21,7%, до 338,6 тысячи тонн, сардины иваси - на 6,8%, до 150,2 тысячи тонн.

Вылов других видов рыбы снизился. Так, скумбрии добыто 31,3 тысячи тонн, что на 34,5% меньше, чем год назад, тихоокеанских лососей - 269,2 тысячи тонн (на 49,8% меньше), трески - 398,9 тысячи тонн (на 8,4%), пикши - 65,6 тысячи тонн (на 11,7%), кильки - 20 тысяч тонн (на 6,5% меньше).

Производство рыбной продукции за этот период составило 2,25 млн тонн, что на 2% меньше, чем годом ранее.

 

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