Рыбаки-любители Кольского района особого влияния на возможное распространение коронавируса не окажут

13 апреля глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл в формате видеоконференцсвязи очередное заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на подведомственной территории. В обсуждении оперативной обстановки приняли участие главы муниципальных образований, руководители социальных служб, коммунальщики, а также представители Кольской ЦРБ, полиции и МЧС.

В связи со сложившейся ситуацией администрация Кольского района вечером 11 апреля ввела режим «ЧС» на территории сельского поселения Междуречье. Он продлится до особого распоряжения. Карантинные меры, прежде всего, направлены на то, чтобы не допустить дальнейшего распространения эпидемии и не допустить инфицирования жителей ближайших поселков.

Доложил оперативную обстановку на совещании и главный врач «Кольской ЦРБ» Борис Гришко. На данный момент на территории района работают три обсерватора: в Верхнетуломском, Мурмашах и на одной из турбаз в Кольского района. На базе самой районной больницы открылось специализированное отделение для лечения пациентов с острыми внебольничными пневмониями. Необходимый запас медикаментов и противовирусных препаратов создан.

В администрации подчеркивает, что обсерваторы предназначены именно для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей самостоятельного изолированного проживания. То есть обсерватор принимает только здоровых жителей Заполярья, которые здесь проходят обследования под контролем медиков. Опасности для населения, которые проживают в этих же посёлках, обсерваторы не представляют.

Обсудили на совещании и работу дошкольных и образовательных учреждений района. Заместитель главы – начальник Управления образования Ирина Непеина рассказала о том, что на сегодняшний момент в 10 детских садах муниципалитета открыты 15 дежурных групп. Они работают в Коле, Шонгуе, Туломе, Мурмашах, Междуречье, Верхнетуломском, Териберке, Пушном и Молочном. Есть среди них и группы с круглосуточным пребыванием. Всего детские сады посещает 109 ребят.

Успешно действует в районе и рабочая группа по оказанию помощи гражданам в возрасте старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. Волонтеры и социальные работники уже отработали 57 обращений по доставке пенсионерам необходимых продуктов и лекарств.

Помогает район и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В эти списки попали 44 семьи. 15 из них уже получили бесплатные продуктовые наборы.

Обсудили на заседании оперативного штаба и возможное послабление на использование гражданами маломерных плавательных средств. Ограничение было прописано в пункте 2.4 «Правил поведения граждан» 175 и 181 постановлениями правительства Мурманской области.

Накануне Андрей Чибис пообщался с рыбаками-любителями из Полярного и Ура-Губы. Скоро начинается сезон лова трески. Для многих жителей отдаленных посёлков свежая рыба существенное подспорье, чтобы прокормить свои семьи. В частности, сейчас рассматривается возможность для жителей прибрежных посёлков выходить в море. Их, к слову, немного и существенного влияния на возможное распространение коронавируса они не окажут. К примеру, в Териберке всего 18 жителей готовы выходить на прибрежный лов. Все они прошли 14 дневную домашнюю самоизоляцию, признаков инфицирования у них нет.

Ещё один важнейший вопрос совещания касался обучения школьников. С 6 апреля они занимаются с педагогами из дома, в дистанционном режиме, и не посещают занятия в учебных заведениях. Сейчас в регионе прорабатывается возможность досрочного завершения этого учебного года для учащихся 1-8-х классов, которые не готовятся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Планируется, что они смогут уйти на каникулы уже 18 мая, сообщает администрация Кольского района.