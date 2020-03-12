Евро и доллар подскочили на 2,6 рубля каждыйОпять взрывают, опять дорогу перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.03.20 07:15

Рыбаки-любители Мурманской области могут надеяться на разрешение продажи улова

Вопросы развития рыбохозяйственного комплекса на территории Мурманской области обсудили вчера министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В списке ключевых вопросов, поднятых на встрече в Москве: установление права для рыбаков-любителей на реализацию выловленной рыбы и сохранение исторического принципа распределения квот.

Как сообщил глава региона, предложения Мурманской области по изменениям в законодательство, дающим возможность жителям прибрежных населенных пунктов добывать ограниченный объём водных биоресурсов для личного пользования и продажи, поддержаны на федеральном уровне. Предоставление такого права рыбакам-любителям, по мнению Андрея Чибиса, позволит решить важные для региона задачи: расширить легальную самозанятость населения и увеличить предложения рыбы и рыбной продукции для северян.

«Мы вышли с инициативой внести изменения в федеральное законодательство о любительском рыболовстве и предоставить возможность рыбакам, проживающим в прибрежных населенных пунктах нашего региона, не просто добывать водные биоресурсы, но и легально реализовывать свой улов. Наше предложение поддержали. В ближайшее время будем вносить соответствующие изменения в действующее законодательство и надеемся, что их примут», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил, что между правительством Мурманской области, Минсельхозом РФ и Росрыболовством достигнута единая позиция по вопросу сохранения исторического принципа распределения квот. Напомним, что некоторое время назад Федеральной антимонопольной службой поднимался вопрос о замене исторического принципа аукционами, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

User
07.03.20 15:56
А почему бы не узнать мнение по этому поводу лично у Николая Иванченко? С трудом верится в святость 15-го Тимофея!
Комментарий к новости:Весеннее обострение: в Мурманске дети стали раздражителями для взрослых
alex
07.03.20 13:22
сборная «Мурманские биполярники» и команда 8 гимназии «Спартак-юниоры»
Комментарий к новости:«Что? Где? Когда?» - на все вопросы ответы знают заполярные школьники
Максим
07.03.20 12:01
Коррупционный чиновник ФосАгро обязан быть кандидатом экономических наук (доцент). А действительно как Смирнов Алексей Игоревич получил К.Э.Н. На премиальные ?!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на рыбу мороженую неразделанную продолжают снижаться-PRO Валюту (16+)Евро и доллар подскочили на 2,6 рубля каждый-PRO Энергетику (18+)Навалило снега - энергетики готовятся к весенне-летнему паводку-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нынешний коэффициент извлечения нефти в России, составляющий 29-30% – это позор-PRO Законы (18+)На доходы россиян собираются распространить режим налоговой тайны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 793 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика