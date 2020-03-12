Рыбаки-любители Мурманской области могут надеяться на разрешение продажи улова

Вопросы развития рыбохозяйственного комплекса на территории Мурманской области обсудили вчера министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В списке ключевых вопросов, поднятых на встрече в Москве: установление права для рыбаков-любителей на реализацию выловленной рыбы и сохранение исторического принципа распределения квот.

Как сообщил глава региона, предложения Мурманской области по изменениям в законодательство, дающим возможность жителям прибрежных населенных пунктов добывать ограниченный объём водных биоресурсов для личного пользования и продажи, поддержаны на федеральном уровне. Предоставление такого права рыбакам-любителям, по мнению Андрея Чибиса, позволит решить важные для региона задачи: расширить легальную самозанятость населения и увеличить предложения рыбы и рыбной продукции для северян.

«Мы вышли с инициативой внести изменения в федеральное законодательство о любительском рыболовстве и предоставить возможность рыбакам, проживающим в прибрежных населенных пунктах нашего региона, не просто добывать водные биоресурсы, но и легально реализовывать свой улов. Наше предложение поддержали. В ближайшее время будем вносить соответствующие изменения в действующее законодательство и надеемся, что их примут», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил, что между правительством Мурманской области, Минсельхозом РФ и Росрыболовством достигнута единая позиция по вопросу сохранения исторического принципа распределения квот. Напомним, что некоторое время назад Федеральной антимонопольной службой поднимался вопрос о замене исторического принципа аукционами, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.