Рыбаки-любители получат возможность продажи излишков улова на законных основаниях - Илья ШестаковМинвостокразвития предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики с 2021 года
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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.20 11:00

Рыбаки-любители получат возможность продажи излишков улова на законных основаниях - Илья Шестаков

На совещании по законопроекту о вовлечении в коммерческий оборот уловов рыбаков-любителей, которое состоялось 9 июня, обсуждались вопросы доработок, принятых в ходе консультаций с рядом профильных ведомств, включая ФСБ России, МВД России, Пограничную  службу ФСБ России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, а также  нескольких субъектов Российской Федерации.

В ходе совещания руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что данная законодательная инициатива имеет исключительно социальную направленность. «Мы не рассматриваем этот законопроект как инструмент увеличения бюджетных поступлений, не пытаемся создать конкуренцию профессиональным рыбакам. Вовлечение граждан в подобную деятельность позволит увеличить их личные доходы, благополучие домохозяйств», – заявил Илья Шестаков.

Деятельность по реализации улова рыбаков-любителей не должна  являться предпринимательской, считают в Росрыболовстве. Одним рыбаком-любителем может быть реализовано такое количество улова, которое не превышает установленных суточных норм вылова  разрешенного вида биоресурсов в разрешенные сроки. В числе нововведений планируется закрепить понятие рыболовного билета, который будет выдаваться территориальными управлениями Росрыболовства разово, на неограниченный срок. В Росрыболовстве  особо отмечают, что рыбакам-любителям, не планирующим продажу излишков улова, рыболовный билет не потребуется.

Уже сегодня реализацию инициативы активно поддерживают правительства Мурманской, Магаданской, Сахалинской и Томской областей. В Росрыболовстве рассчитывают, что именно в этих субъектах станет возможным осуществить пилотный запуск проекта.

«Одна из важных целей, которую мы хотим достигнуть – сделать механизм реализации этих поправок максимально простым и понятным, обеспечивающим, с одной стороны, возможность рыбакам-любителям, особенно в неблагополучных районах, получить дополнительный доход, а с другой стороны – расширить ассортимент свежей российской рыбы на рынках», – заключил Илья Шестаков, пишет пресс-служба Росрыболовства.

 

 

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