Рыбаки начали промысел с прибавкой по вылову в 12,3% к аналогичному периоду 2022 года

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 18 января 2023 года объём общероссийского вылова водных биоресурсов составил 175,4 тысячи тонн, что на 12,3% больше аналогичного периода предыдущего года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне выловлено 13 тысяч тонн, в том числе трески — 8,1 тысячи тонн, пикши – 4,2 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российским флотом составил 5,11 тысячи тонн.