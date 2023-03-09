Рыбаки наращивают вылов мойвы в Баренцевом море: добыто почти на 15% выше уровня прошлого года

К 7 марта 2023 года российские рыбопромышленники добыли почти 16 тысяч тонн мойвы в Баренцевом море — на 14,6% выше показателя на аналогичную дату 2022 года (63,5% национальной квоты России – 24,85 тысячи тонн).

Добычу рыбы ведут пять судов. Ход промысла обсудили на координационном штабе в Росрыболовстве. По данным науки, в скоплениях преобладает рыба крупного размера, соотношение полов один к одному, миграция рыбы идёт к берегам Мурмана и Северной Норвегии.

Как пишет vk.com/fish_gov_ru, по поручению заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова Североморское, Западно-Балтийское и Северо-Западное территориальные управления Росрыболовства провели разъяснительную работу с рыбодобывающими компаниями для повышения эффективности освоения выделенных объёмов мойвы в Северном бассейне. Специалисты полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии представили прогноз развития мойвенной путины на следующую неделю.

Фото: https://vk.com/fish_gov_ru?z=photo-198760157_457239776%2Falbum-198760157_00%2Frev