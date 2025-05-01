Рыбаки Северного бассейна добыли 114,2 тысячи тонн морепродуктов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общероссийский вылов с начала года и на 30 апреля составил 1775 тысяч тонн водных биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна в этот период добыли 114,2 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 72,4 тысячи тонн; пикши – 20,5 тысячи тонн (+0,6 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 134,3 тысячи тонн (+30,1 тысячи тонн, или 28,9% к уровню соответствующего периода 2024 года).