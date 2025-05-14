Рыбаки Северного бассейна добыли 126,4 тысячи тонн морепродуктов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общероссийский вылов с начала года к 13 мая составил 1866,4 тысячи тонн водных биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна за этот период добыли 126,4 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 79,4 тысячи тонн; пикши – 21,9 тысячи тонн (+1 тысяча тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 157,8 тысячи тонн (+12 тысяч тонн, или 8,2% к уровню соответствующего периода 2024 года).