Мурманская область. Арктика (16+)28.05.25 15:00
Рыбаки Северного бассейна добыли 137,8 тысячи тонн морепродуктов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общероссийский вылов с начала года на 25 мая составил 1991,7 тысячи тонн водных биоресурсов.
Рыбаки Северного бассейна в этот период добыли 137,8 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 83,8 тысячи тонн; пикши – 23,7 тысячи тонн (+1,8 тысячи тонн к уровню 2024 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 197,2 тысячи тонн (+20,3 тысячи тонн, или 11,5% к уровню соответствующего периода 2024 года).
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