Рыбаки Северного бассейна добыли 146,2 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 25 мая вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил более 1947,4 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за отчётный период добыли 146,2 тысячи тонн (+4,6 тысячи тонн к уровню 2025 года) морепродуктов, в том числе трески – 71,8 тысячи тонн; пикши – 35,4 тысячи тонн (+11,1 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 121,182 тысячи тонн водных биоресурсов.