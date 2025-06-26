Рыбаки Северного бассейна добыли 176,6 тысячи тонн морепродуктов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала 2025 года к 24 июня вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2318,4 тысячи тонн.

Рыбаки Северного бассейна за этот период добыли 176,6 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 105,6 тысячи тонн; пикши – 29,9 тысячи тонн (+4,8 тысячи тонн к уровню 2024 года)

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 250,8 тысячи тонн водных биоресурсов (+15,3% к уровню 2024 года).