Мурманская область. Арктика (16+)26.06.25 11:00
Рыбаки Северного бассейна добыли 176,6 тысячи тонн морепродуктов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала 2025 года к 24 июня вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2318,4 тысячи тонн.
Рыбаки Северного бассейна за этот период добыли 176,6 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 105,6 тысячи тонн; пикши – 29,9 тысячи тонн (+4,8 тысячи тонн к уровню 2024 года)
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 250,8 тысячи тонн водных биоресурсов (+15,3% к уровню 2024 года).
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Никита
24.06.25 06:32
Где горячая вода на улице Трудовых резервов??? Обещанная
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня
VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
-Скоро в эфире17:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Переводы и платежи цифровыми рублями в России будут внедряться поэтапно-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Депутаты областной Думы обсудили дополнительные меры социальной поддержки для многодетных семей