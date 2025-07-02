Мурманская область. Арктика (16+)02.07.25 15:30
Рыбаки Северного бассейна добыли 184,6 тысячи тонн морепродуктов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями с начала года к 1 июля составил 2399,5 тысячи тонн.
Рыбаки Северного бассейна в этот период добыли 184,6 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 109,5 тысячи тонн; пикши – 31,6 тысячи тонн (+ 4,3 тысячи тонн к уровню 2024 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 265,4 тысячи тонн водных биоресурсов (+ 16,8% к уровню 2024 года).
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