Мурманская область. Арктика (16+)09.07.25 17:30
Рыбаки Северного бассейна добыли 192,9 тысячи тонн морепродуктов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и к 8 июля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2498,4 тысячи тонн.
Рыбаки Северного бассейна за этот период добыли 192,9 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 113 тысяч тонн; пикши – 33,3 тысячи тонн (+3,2 тысячи тонн к уровню 2024 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 278,2 тысячи тонн водных биоресурсов (+14,5% к уровню 2024 года).
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