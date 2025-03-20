Мурманская область. Арктика (16+)20.03.25 10:00
Рыбаки Северного бассейна добыли 70,3 тысячи тонн морепродуктов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общероссийский вылов на 19 марта 2025 года составил 1152,2 тысячи тонн.
Рыбаки Северного бассейна в этот период добыли 70,3 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 48,9 тысячи тонн; пикши – 11,6 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 62,6 тысячи тонн (+27,2 тысячи тонн, или 76,9% к уровню соответствующего периода 2024 года).
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