Мурманская область. Арктика (16+)27.03.25 11:00
Рыбаки Северного бассейна добыли 77,7 тысячи тонн морепродуктов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), российские рыбаки добыли 1275,7 тысячи тонн водных биоресурсов.
Рыбаки Северного бассейна на 26 марта текущего года добыли 77,7 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 54,7 тысячи тонн; пикши – 12,1 тысячи тонн.
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 69,6 тысячи тонн (+30,7 тысячи тонн, или 79,1% к уровню соответствующего периода 2024 года).
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