По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 18 апреля российские рыбаки добыли 1,7 млн тонн водных биоресурсов - на 9,4% больше уровня 2022 года.

Рыбаки Северного бассейна добыли морепродуктов на 1,1% больше - 151,8 тысячи тонн. На промысле трески вылов составил 85,0 тысяч тонн, пикши – 30,4 тысячи тонн, что на 6,6 тысячи тонн больше показателей прошлого года, мойвы – 23,0 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественный флот нарастил вылов на 23% - до 137,7 тысячи тонн.