Рыбаки Северного бассейна добыли водных биоресурсов почти 398 тысяч тонн

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями на 5 октября текущего года составил 3 949,62 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 64,73 тысячи тонн), что на 9,68 тысячи тонн, или на 0,2%, меньше уровня 2019 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи водных биоресурсов составил 397,98 тысячи тонн (-20,50 тысячи тонн или -4,9%). На промысле трески – 256,05 тысячи тонн (-23,58 тысячи тонн), пикши – 63,43 тысячи тонн (+4,31 тысячи тонн).

Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 249,7 тысячи тонн (-12,0 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 232,1 тысячи тонн (-26,6 тысячи тонн).