Мурманчанам обещают устроить тёплую пятницу в домахВ Минпросвещения РФ не будут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.09.20 09:00

Рыбаки Северного бассейна готовы отказаться от подачи заявок на прибрежное рыболовство

Большая часть рыбодобывающих предприятий Северного бассейна готова отказаться от подачи заявок на прибрежное рыболовство в этом году. Об этом Союз рыбопромышленников Севера (СРПС) предупредил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и главу Росрыболовства Илью Шестакова, сообщила газета «Коммерсантъ».

Причина - в позиции пограничного управления ФСБ по Западному арктическому району. Оно настаивает, что при прибрежном рыболовстве любое изменение естественного состояния рыбы, в том числе потрошение и обезглавливание, противоречит законодательству. А улов должен доставляться на берег только в неразделанном виде.

В противном случае рыбопромышленникам грозят штрафы до 300 тысяч рублей с конфискацией судна.

Свою позицию пограничники подтвердили на прошлой неделе на совещании в правительстве Мурманской области, сказано в письме СРПС. На встрече представители рыбопромышленных ассоциаций указывали, что срок хранения неразделанной рыбы не должен превышать трёх-пяти часов, а закон «О рыболовстве» прямо предусматривает возможность производства продукции.

Но эти доводы были проигнорированы представителем ФСБ, сообщает СРПС. В союзе отмечают, что заявочная кампания на прибрежное рыболовство на этот год начинается с 1 сентября и в случае отсутствия урегулирования вопроса до 20 сентября большая часть предприятий откажется от участия. В правительстве Мурманской области, Минсельхозе, Росрыболовстве и ФСБ комментарии не предоставили.

В СРПС предупреждают, что отказ от прибрежного рыболовства приведёт почти к полной остановке поставок охлажденной трески, пикши и камбалы на береговые предприятия.

Сергей Сенников говорит, что в прошлом году смешанная Российско-Норвежская комиссия по рыболовству выделила российским компаниям для прибрежного промысла квоту в 21 тысячу тонн трески. Российские власти, в свою очередь, увеличили её ещёна 20%, добавляет он. Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что в прошлом году группа реализовала около 14 тысячонн трески и пикши, добытых при прибрежном рыболовстве. В «Норебо» окончательное решение о подачи заявки в этом году пока не приняли.

СРПС предлагает Минсельхозу направить руководству пограничной службы ФСБ России разъяснения по ситуации, а также разрешить поставку на берег рыбы, которая прошла одну или несколько технологических операций — сортировку, охлаждение, заморозку, потрошение, обезглавливание.

Сергей Сенников говорит, что участники рынка неоднократно указывали Минсельхозу на необходимость внесения соответствующих изменений в закон «О рыболовстве», но до реального законопроекта дело так и не дошло.

Руководитель «GR-практики BMS Law Firm» Дмитрий Лесняк считает, что угрозы рыбопромышленников могут дать результат, так как последствием может стать прекращение прибрежного промысла. «Если дойдёт до такого развития событий, это серьёзно ударит по рыбной промышленности Мурманской области. Поэтому высока вероятность, что власти не допустят такого сценария и в итоге будет найден какой-то компромисс»,— рассуждает эксперт. По данным Минэкономразвития Мурманской области, сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство формируют более 10% ВРП региона.

Отметим, вчера вечером, 1 сентября, губернатор Андрей Чибис провёл совещание с рыбопромышленниками Мурманской области.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Без увеличения роли государства в процессе производства судового оборудования не обойтись – эксперт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
30.08.20 10:36
Ой, а чем заменим уголь?
Комментарий к новости:Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
Д.О. Вернер
27.08.20 16:52
Наш Край особый! У нас даже партизанский отряд назывался "СОВЕТСКИЙ МУРМАН"... https://nevnov.ru/region/Murmansk/601987-partizanskii-otryad-sovetskii-murman-byl-rasformirovan-rovno-74-goda-nazad
Комментарий к новости:ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ. Серия 3-я: «Неизвестный бой»
Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - россияне рекордно нарастили плохие долги-PRO Валюту (16+)Валютные качели: доллар пошёл вверх, евро – вниз-PRO Энергетику (18+)Выработка электроэнергии на Кольской АЭС в августе выросла более чем на 200 млн кВтч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 670 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика