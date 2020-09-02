Рыбаки Северного бассейна готовы отказаться от подачи заявок на прибрежное рыболовство

Большая часть рыбодобывающих предприятий Северного бассейна готова отказаться от подачи заявок на прибрежное рыболовство в этом году. Об этом Союз рыбопромышленников Севера (СРПС) предупредил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и главу Росрыболовства Илью Шестакова, сообщила газета «Коммерсантъ».

Причина - в позиции пограничного управления ФСБ по Западному арктическому району. Оно настаивает, что при прибрежном рыболовстве любое изменение естественного состояния рыбы, в том числе потрошение и обезглавливание, противоречит законодательству. А улов должен доставляться на берег только в неразделанном виде.

В противном случае рыбопромышленникам грозят штрафы до 300 тысяч рублей с конфискацией судна.

Свою позицию пограничники подтвердили на прошлой неделе на совещании в правительстве Мурманской области, сказано в письме СРПС. На встрече представители рыбопромышленных ассоциаций указывали, что срок хранения неразделанной рыбы не должен превышать трёх-пяти часов, а закон «О рыболовстве» прямо предусматривает возможность производства продукции.

Но эти доводы были проигнорированы представителем ФСБ, сообщает СРПС. В союзе отмечают, что заявочная кампания на прибрежное рыболовство на этот год начинается с 1 сентября и в случае отсутствия урегулирования вопроса до 20 сентября большая часть предприятий откажется от участия. В правительстве Мурманской области, Минсельхозе, Росрыболовстве и ФСБ комментарии не предоставили.

В СРПС предупреждают, что отказ от прибрежного рыболовства приведёт почти к полной остановке поставок охлажденной трески, пикши и камбалы на береговые предприятия.

Сергей Сенников говорит, что в прошлом году смешанная Российско-Норвежская комиссия по рыболовству выделила российским компаниям для прибрежного промысла квоту в 21 тысячу тонн трески. Российские власти, в свою очередь, увеличили её ещёна 20%, добавляет он. Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что в прошлом году группа реализовала около 14 тысячонн трески и пикши, добытых при прибрежном рыболовстве. В «Норебо» окончательное решение о подачи заявки в этом году пока не приняли.

СРПС предлагает Минсельхозу направить руководству пограничной службы ФСБ России разъяснения по ситуации, а также разрешить поставку на берег рыбы, которая прошла одну или несколько технологических операций — сортировку, охлаждение, заморозку, потрошение, обезглавливание.

Сергей Сенников говорит, что участники рынка неоднократно указывали Минсельхозу на необходимость внесения соответствующих изменений в закон «О рыболовстве», но до реального законопроекта дело так и не дошло.

Руководитель «GR-практики BMS Law Firm» Дмитрий Лесняк считает, что угрозы рыбопромышленников могут дать результат, так как последствием может стать прекращение прибрежного промысла. «Если дойдёт до такого развития событий, это серьёзно ударит по рыбной промышленности Мурманской области. Поэтому высока вероятность, что власти не допустят такого сценария и в итоге будет найден какой-то компромисс»,— рассуждает эксперт. По данным Минэкономразвития Мурманской области, сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство формируют более 10% ВРП региона.

Отметим, вчера вечером, 1 сентября, губернатор Андрей Чибис провёл совещание с рыбопромышленниками Мурманской области.