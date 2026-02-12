Мурманская область. Арктика (16+)12.02.26 12:30
Рыбаки Северного бассейна идут с опережением
По оперативным данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 11 февраля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 525,9 тысячи тонн.
Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна в отчётный период добыли 29,2 тысячи тонн (+1,7 тысячи тонн к уровню 2025 года) морепродуктов, в том числе трески – 14,1 тысячи тонн; пикши – 8,4 тысячи тонн (+4,4 тысячи тонн к уровню 2025 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл порядка 7,1 тысячи тонн водных биоресурсов.
