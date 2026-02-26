Рыбаки Северного бассейна к 24 февраля добыли 45,8 тысячи тонн водных биоресурсов

По оперативным данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 24 февраля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 752,4 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна в отчётный период добыли 45,8 тысячи тонн морепродуктов (+1 тысяча тонн к уровню 2025 году), в том числе трески – 24,5 тысячи тонн; пикши – 11,8 тысячи тонн (+5,5 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах для иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл порядка 29,9 тысячи тонн водных биоресурсов.