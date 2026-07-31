Рыбаки Северного бассейна к 27 июля выловили 214,4 тысячи тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на 27 июля 2026 года российские рыбаки выловили 2777,7 тысячи тонн водных биоресурсов.
Рыбаки Северного бассейна в отчётном периоде добыли 214,4 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 99,2 тысячи тонн; пикши – 47,4 тысячи тонн (+10,1 тысячи тонн к уровню 2025 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 250,552 тысячи тонн водных биоресурсов.