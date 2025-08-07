Рыбаки Северного бассейна к 5 августа выловили 222,9 тысячи тонн морепродуктов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыча водных биоресурсов всеми российскими пользователями с начала года к 5 августа составила 3088,1 тысячи тонн.

Рыбаки Северного бассейна за этот период выловили 222,9 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 123,7 тысячи тонн; пикши – 39,4 тысячи тонн (+1,3 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 321,6 тысячи тонн (+27,5 тысячи тонн, или 9,4% к уровню соответствующего периода 2024 года).

Напомним, в 2024 году российские рыбаки выловили 4,9 млн тонн рыбы против 5,3 млн тонн в 2023 году. В этом году Росрыболовство прогнозирует показатель на уровне не менее 5 млн тонн.