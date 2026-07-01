Рыбаки Северного бассейна на 29 июня добыли 185,4 тысячи тонн водных биоресурсов

По оперативным данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 29 июня вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2,332 млн тонн рыбы и других биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна за отчётный период добыли 185,4 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески выловлено 89,3 тысячи тонн (-19,9 тысячи тонн к уровню 2025 года), пикши - 42,8 тысячи тонн (+11,3 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 195,25 тысячи тонн рыбы и других биоресурсов, что на 27,8% ниже уровня соответствующего периода 2025 года. В том числе в зонах иностранных государств добыто 107,9 тысячи тонн (на 24,6% меньше), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - 72,2 тысячи тонн (на 32,1% меньше).