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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.26 10:15

Рыбаки Северного бассейна на 8 июня добыли водных биоресурсов на 1,7% больше уровня 2025 года

По оперативным данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на 8 июня текущего года вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил более 2 млн тонн (2085 тысяч).

Рыбаки Северного бассейна за отчётный период добыли 159,4 тысячи тонн морепродуктов (на 1,7% больше уровня 2025 года), в том числе трески – 77,5 тысячи тонн; пикши – 37,7 тысячи тонн (+11,5 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 147,4 тысячи тонн.

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