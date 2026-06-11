Рыбаки Северного бассейна на 8 июня добыли водных биоресурсов на 1,7% больше уровня 2025 года

По оперативным данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на 8 июня текущего года вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил более 2 млн тонн (2085 тысяч).

Рыбаки Северного бассейна за отчётный период добыли 159,4 тысячи тонн морепродуктов (на 1,7% больше уровня 2025 года), в том числе трески – 77,5 тысячи тонн; пикши – 37,7 тысячи тонн (+11,5 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 147,4 тысячи тонн.