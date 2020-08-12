Мурманская область. Арктика (16+)12.08.20 14:00
Рыбаки Северного бассейна «налегают» на пикшу
По данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 10 августа составил 3,2 млн тонн, что на 0,9% больше уровня 2019 года.
Общий объём вылова водных биоресурсов на Северном рыбохозяйственном бассейне составил 333,35 тысячи тонн, что на 5,24 тысячи тонн, или на 1,5% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов составил 221,39 тысячи тонн (-13,76 тысячи тонн). Вылов пикши составил 52,64 тысячи тонн (+10,07 тысячи тонн).
В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбодобывающий флот нарастил вылов до 400,7 тысячи тонн (+3,5 тысячи тонн).
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
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Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
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Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
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