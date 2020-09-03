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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.20 09:00

Рыбаки Северного бассейна «налегают» на пикшу

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 31 августа составил 3515,44 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 51,42 тысячи тонн), что соответствует уровню 2019 года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 357,62 тысячи тонн (-9,44 тысячи тонн, -2,57%) На промысле трески вылов составил 235,68 тысячи тонн (-16,83 тысячи тонн). Вылов пикши – 57,41 тысячи тонн (+8,13 тысячи тонн).

В зонах иностранных государств объем добычи составил 242,0 тысячи тонн (+2,4 тысячи тонн). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана –206,8 тысячи тонн(-11,4 тысячи тонн).

 

 

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