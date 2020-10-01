Рыбаки Северного бассейна «налегают» на пикшу

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 28 сентября составил 3 878,268 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 64,731 тысячи тонн), что на 3,426 тысячи тонн, или на 0,1%, больше уровня 2019 года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 389,56 тысячи тонн (-19,05 тысячи тонн, или -4,66%). На промысле трески – 251,36 тысячи тонн (-20,5 тысячи тонн), пикши – 62,64 тысячи тонн (+5,31 тысячи тонн).

Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 248,1 тысячи тонн (-9,8 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 227,3 тысячи тонн (-23 тысячи тонн).