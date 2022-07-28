Рыбаки Северного бассейна наращивают добычу водных биоресурсов

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, рыбаки РФ к 25 июля текущего года выловили 2,8 млн тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна за данный период добыли 329,6 тысячи тонн рыбы (на 3,59% больше).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 285,9 тысячи тонн рыбы, что на 14% меньше прошлогоднего.