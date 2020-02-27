Рыбаки Северного бассейна наращивают объёмы вылова морепродуктов

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 26 февраля текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил 779,94 тысячи тонн, что почти на 72,7 тысячи тонн, или на 10,3%, больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов почти на 16,6% к уровню прошлого года – до 75,74 тысячи тонн. На промысле трески добыто 55,75 тысячи тонн – на 6,41 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился более чем на 3 тысячи тонн – почти до 12,2 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот нарастил вылов на 2,8%, до 47,5 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 17,9 тысячи тонн, что на 52,6% меньше уровня прошлого года.