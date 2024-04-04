Рыбаки Северного бассейна нарастили добычу мойвы более чем в два раза к уровню прошлого года

Промысел мойвы российским рыбопромысловым флотом в Баренцевом море подходит к завершению. Освоение квот и доставку на берег обсудили на еженедельном штабе в Росрыболовстве.

Как сообщает t.me/s/fish_gov_ru, к началу апреля вылов мойвы составил 50,2 тысячи тонн - это более чем в 2,1 раза выше уровня 2023 года.

Основные показатели добычи у ПАО «Мурманский траловый флот», АО «РПК «Рыбфлот-ФОР» и ООО «Азимут». В прошлом году к этому периоду суда на мойве уже не работали.

Уловы поступают с промысла в переработку и на продажу.