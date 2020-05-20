Рыбаки Северного бассейна нарастили вылов на 1,1% к уровню прошлого года

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 13 мая текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил более 2,01 млн тонн, что почти на 111,6 тысячи тонн, или на 5,9%, больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 1,1% к уровню прошлого года – почти до 197 тысяч тонн. На промысле трески добыто 138,63 тысячи тонн – на 11 тысяч тонн меньше, вылов пикши увеличился почти на 11,3 тысячи тонн – до 31,5 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл 232,8 тысячи тонн, на 5,7% меньше уровня прошлого года.