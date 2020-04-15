Рыбаки Северного бассейна нарастили вылов на 4,9% к уровню прошлого года

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 15 апреля текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил около 1,62 млн тонн, что на 95,43 тысячи тонн, или на 6,3%, больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 4,9% к уровню прошлого года – до 153,8 тысячи тонн. На промысле трески добыто 115,27 тысячи тонн – почти на 1 тысячи тонн больше, вылов пикши увеличился на 3,54 тысячи тонн – до 20,85 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот нарастил вылов на 5,5%, до 86,1 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 60 тысячи тонн, что на 20% меньше уровня прошлого года.