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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.20 09:00

Рыбаки Северного бассейна отстают по вылову трески, но опережают показатели по пикше

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 13 июля составил 2732,33 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 32,89 тысячи тонн), что на 172,15 тысячи тонн, или на 6,7% больше уровня 2019 года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне общий объём добычи составил 292,19 тысячи тонн, что на 3,69 тысячи тонн, или на 1,25% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов составил 198,27 тысячи тонн (-14,97 тысячи тонн). Вылов пикши составил 45,49 тысячи тонн (+11.76 тысячи тонн к уровню 2019 г.).

В зонах иностранных государств объём добычи составил 219,0 тысяч тонн (+18,0 тысячи тонн к 2019 г.). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи составил 118,0 тысяч тонн, что меньше уровня добычи (вылова) водных биоресурсов за аналогичный период прошлого года на 19,8 тысячи тонн.

 

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