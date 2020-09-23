Рыбаки Северного бассейна показывают отставание по объём вылова водных биоресурсов

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 21 сентября составил 3815,546 тысячи тонн (в том числе во внутренних водных объектах – 64,731 тысячи тонн), что на 20,128 тысячи тонн, или на 0,5%, больше уровня 2019 года.

В Северном рыбохозяйственном бассейне объём добычи составил 381,95 тысячи тонн (-16,85 тысячи тонн, или -4,22%). На промысле трески вылов составил 247,18 тысячи тонн (-20,55 тысячи тонн), пикши – 62,05 тысячи тонн (+5,86 тысячи тонн).

Общий объём добычи в зонах иностранных государств составил 246,7 тысячи тонн (-6,6 тысячи тонн), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана – 228,7 тысячи тонн (-13,8 тысячи тонн).