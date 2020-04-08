Рыбаки Северного бассейна продолжают наращивать вылов водных биоресурсов

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 8 апреля текущего года общий вылов водных биоресурсов российскими пользователями составил более 1,51 млн тонн, что на 81,6 тысячи тонн, или на 5,7%, больше уровня прошлого года.

На Северном рыбохозяйственном бассейне рыбопромышленники нарастили вылов на 4,7% к уровню прошлого года – до 144,2 тысячи тонн. На промысле трески добыто 107,6 тысячи тонн – на 0,4 тысячи тонн меньше, вылов пикши увеличился на 3,45 тысячи тонн – до 20,2 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот нарастил вылов на 11,5%, до 79,2 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 59,6 тысячи тонн, что на 19,6% меньше уровня прошлого года.