Рыбаки Северного бассейна продолжают успешный промысел

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 25 апреля текущего года российские рыбопромышленники добыли более 1,76 млн тонн — на 7,4% больше уровня 2022 года.

На Северном бассейне рыбаки освоили 159 тысяч тонн водных биоресурсов. На промысле трески вылов составил 89,1 тысячи тонн, пикши – 32,0 тысяч тонн, на 6,2 тысячи тонн больше уровня 2022 года, мойвы – 23,0 тысячи тонн, на 0,4 тысячи тонн выше прошлогоднего показателя.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 150,6 тысячи тонн — на 15,8% выше уровня соответствующего периода 2022 года.