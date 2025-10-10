Рыбаки Северного бассейна с начал года добыли 271,4 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 9 октября вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 3866,3 тысячи тонн.

Рыбаки Северного бассейна добыли в отчётный период 271,4 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески 140,6 тысячи тонн; пикши 47,6 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 417,5 тысячи тонн (на 6,4% выше показателя соответствующего периода 2024 года).