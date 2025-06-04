Рыбаки Северного бассейна с начала года добыли 144,4 тысячи тонн морепродуктов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общероссийский вылов с начала года на 3 июня составил 2038,7 тысячи тонн водных биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна добыли в этот период 144,4 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 87,7 тысячи тонн; пикши – 24,4 тысячи тонн (+1,6 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 211,2 тысячи тонн (+23,9 тысячи тонн, или 12,8% к уровню соответствующего периода 2024 года).