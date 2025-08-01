Мурманская область. Арктика (16+)01.08.25 12:30
Рыбаки Северного бассейна с начала года добыли 216,3 тысячи тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общероссийский вылов с начала года к 31 июля приблизился к 3 млн тонн (2953,1 тысячи).
Рыбаки Северного бассейна в этот же период добыли 216,3 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 121,5 тысячи тонн; пикши – 37,4 тысячи тонн (+0,5 тысячи тонн к уровню 2024 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 311,6 тысячи тонн (на 30,6 тысячи тонн, или 10,9% выше уровня соответствующего периода 2024 года).
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