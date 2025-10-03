Рыбаки Северного бассейна с начала года добыли 266,5 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 2 октября вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 3802,5 тысячи тонн.

Рыбаки Северного бассейна за отчётный период добыли 266,5 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 139,2 тысячи тонн; пикши – 46,7 тысячи тонн (+0,1 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 412,5 тысячи тонн (на 7,6% выше показателя соответствующего периода 2024 года).

Добычу водных биоресурсов и реализацию механизма и динамику строительства рыболовецких судов обсудили 2 октября на заседании по вопросу координации работ по завершению строительства рыбопромысловых судов в рамках реализации механизма предоставления квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели, сообщает пресс-служба правительства России.

«С начала года добыча водных биоресурсов составила порядка 4 млн тонн. Наши рыбаки наращивают добычу в международных водах. Неплохие результаты в этом году демонстрирует лососевая путина: на данный момент выловлено 330 тысяч тонн, что практически в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал на заседании вице-премьер Дмитрий Патрушев.